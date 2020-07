GLI ALTRI INTERVENTI

PORDENONE Non c'è solo un nuovo modo di vivere il fiume. Anzi, la variante al Piano regolatore abbraccia tutta la vita della città, dall'edilizia alle leve economiche. Gli interventi-chiave li ha spiegati ieri l'assessore Cristina Amirante: «Le ristrutturazioni del patrimonio edilizio produrranno concretamente i crediti edilizi, ovvero nuove cubature da utilizzare per valorizzare ulteriori interventi di recupero del patrimonio, vecchio, energivoro, pericoloso. Un recupero concentrato in quelle zone della città adatte alla densificazione edilizia, evitando che nuovi condomini di sei piani si affianchino a piccole case di due piani. Con la variante, il recupero di capannoni sfitti avrà un meccanismo, nel rispetto dei vincoli che tutelano le costruzioni dal rischio alluvioni, che consentirà gli ampliamenti delle aree di produzione, stoccaggio e movimentazione, prima negate dalle regole di piano. E ancora, non solo sulla Pontebbana, ma anche lungo le strade principali di accesso alla città, ci saranno regole chiare, tecniche e di dettaglio, che consentiranno, negli interventi edilizi privati e in quelli pubblici, di realizzare le fasce di verde strutturate per proteggere, assorbendo gli inquinanti, l'abitato. La variante non modifica la stima del 2016 riguardo all'aumento dei cittadini, né nel piano operativo (quello che è subito attuativo), né nella componente strutturale del piano (ovvero quella che guarda alla trasformazione della città tra 20-30 anni). Il documento nella sua visione a 30 anni, trae spunto direttamente dagli stimoli del territorio per accompagnare, ascoltando, le necessità di chi crede nel nostro territorio e vuole investire: il consorzio universitario, il polo logistico di Interporto, lo Stato Maggiore dell'esercito, il Polo tecnologico, i giovani, i commercianti, gli industriali e tanti altri operatori che hanno presentato idee e progetti. E allora il piano individua le aree strategiche, Amman, Mittica, Centro Direzionale Galvani, Caserma Monti, Interporto ma anche il polo scolastico e sportivo di via Interna, il fiume Noncello e il suo rapporto con la città e molto altro, per una città dove l'obiettivo è il continuo miglioramento della qualità della vita, dello sviluppo della imprenditoria, dell'aumento progressivo e lento della popolazione, compresa quella giovanile: un cambiamento lento, progressivo, moderno, nel rispetto dei principi della rigenerazione urbana, senza consumo di suolo e di dispersione edilizia verso la periferia e nel rispetto dei simboli della città».

