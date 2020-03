GLI ALTRI DECESSI

A Chioggia la giornata di ieri ha fatto registrare la nona vittima: Rossano Boscolo Bozza, che era ricoverato all'ospedale di Dolo. Il numero dei contagiati, nell'ambito comunale, è arrivato a 84, ovvero 2 in più del giorno precedente, quindi ai livelli più bassi da cinque giorni a questa parte, nei quali gli incrementi sono passati dai +10 di martedì, ai +5, +2, +5, +2 dei giorni seguenti. Un trend in decrescita che, dice il sindaco, Alessandro Ferro «speriamo si mantenga fino all'azzeramento». Ferro, proprio ieri, tramite l'Alert System comunale, ha rilanciato comunque l'appello ai suoi concittadini a «restare a casa».

Intanto Spinea piange Andreina Vianello, che se ne è andata giovedì, a 93 anni, dopo aver contratto il coronavirus, come abbiamo scritto nell'edizione di ieri. Nata a Pellestrina e cresciuta a Venezia, nel 1956 Andreina si era trasferita a Spinea, dove era molto conosciuta anche perché aveva lavorato per anni, fino alla pensione, come bidella. Aveva 4 figli, 8 nipoti e 15 bisnipoti. Prima di trovare un impiego a scuola, aveva lavorato all'Arsenale e in Fincantieri come addetta alle pulizie. «Era una vera veneziana - raccontano i figli -: non andava in bicicletta, non guidava ma camminava sempre, tantissimo. Indipendente ed energica, fino a 92 anni usciva ogni giorno da sola, andava a giocare a carte a casa delle amiche, bevevano il caffè insieme ogni giorno». «Vado a giovare coe fie» diceva scherzando quando le chiedevano dove stesse andando, riferendosi alle sue amiche di 80 e 90 anni. E non ha mai smesso di passeggiare: «Gli ultimi due anni la accompagnavamo noi tutte le mattine - aggiungono i figli -. Pioggia, vento, neve, si andava a fare un giro: ci faceva stare bene e faceva bene soprattutto a lei. Ora il virus ce l'ha portata via». La sua famiglia ora si prepara a salutarla con una benedizione intima. Ma nella pagina del Comune di Spinea in centinaia stanno facendo sentire la loro vicinanza alla famiglia. (m.fus.) (d.deg)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA