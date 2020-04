Penne nere solidali con gli ammalati di sclerosi laterale amiotrofica. L'aiuto è arrivato da un reparto del Battaglione Alpini Feltre che ha donato una somma di denaro all'Aisla che assiste le persone affette dalla sclerosi. Gli alpini generosi appartengono alla 64^ compagnia inquadrata nel Battaglione Alpini Feltre del 7° Reggimento Alpini con sede nella caserma Salsa D'Angelo di Belluno. Il Comando delle Truppe Alpine aveva divulgato la richiesta di aiuto da parte dell'Aisla (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), onlus che si occupa da 36 anni di assistere i malati di Sla in Italia ponendosi come ente di riferimento per una comunità che vive quotidianamente il pericolo della fragilità. E così l'Aisla ha lanciato, insieme a Famiglie Sma e Uildm, Unione Lotta alla Distrofia Muscolare, la campagna #distantimavicini https://distantimavicini.aisla.it/ per sostenere i Centri Clinici NeMO, specializzati nell'assistenza delle persone Sla, Sma e distrofie muscolari, che in questi giorni stanno affrontando sforzi notevoli per continuare a prendersi cura dei malati in degenza e a distanza, proteggendoli dal rischio del contagio da coronavirus. A coordinare la raccolta di fondi da inviare all'Aisl è stato il maresciallo Maniaci, uno dei comandanti di plotone della compagnia. Il sottufficiale si è reso promotore di far conoscere al personale della Salsa D'Angelo le finalità della raccolta di denaro. Le adesioni alla campagna promossa dall'associazione sono state del tutto volontarie. Il gesto solidale è stato particolarmente apprezzato dall'ente che ha espresso profonda riconoscenza per la generosa donazione che dimostra quanto il corpo degli Alpini sia contraddistinto da una spiccata sensibilità nei confronti delle comunità più fragili.

