GLI ALLEATI

TREVISO «Quando Luca Zaia ottiene un risultato del genere è chiaro che non resta tanto spazio per gli altri. Credo, però, che anche in questa situazione noi siamo riusciti a ritagliarcene comunque una buona quota. Anche rispetto a Forza Italia, che era meglio rappresenta in Regione rispetto a noi. Abbiamo fatto il nostro».

E' un Giuseppe Montuori, coordinatore trevigiano di Fratelli d'Italia, soddisfatto quello che commenta i risultati delle elezioni regionali di domenica e lunedì. Sul successo ottenuto dal governatore, appena riconfermato, non ci sono dubbi. Ma anche alle sue spalle si è giocata una partita quanto mai significativa, sempre all'interno del centrodestra: quella tra Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Le ultime elezioni hanno segnato un rovesciamento dei rapporti di forza visti negli anni nel territorio della Marca. Adesso il partito della Meloni ha superato e lasciato indietro quello di Berlusconi. «Abbiamo fatto un grande salto in avanti rispetto alle elezioni regionali nelle quali avevamo ottenuto il 2,60 per cento sottolinea Montuori poi è normale che la Lega abbia ottenuto questo risultato con Zaia. I nostri numeri, comunque, dimostrano che abbiamo lavorato bene e che abbiamo investito bene sul territorio. Insomma, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, in una situazione complessa. Poi si vedrà. Ma al momento siamo contenti di quanto è stato fatto».

MINIMO STORICO

L'umore è opposto in casa Forza Italia. Qui alla fine si era in qualche modo messo in conto di dover cedere il passo all'interno della coalizione del centrodestra con le ultime elezioni. «Zaia ha fatto il pieno come ci si aspettava. E di fatto ha cannibalizzato tutti gli altri. Vedo che tutti i partiti sono ai minimi storici. Compresi noi, certo», ammette Fabio Chies, riferimento provinciale di Forza Italia. Dopo il sorpasso subito da Fratelli d'Italia, con relativo distacco, gli azzurri ora provano a mettersi il cuore in pace. Ma già pensando al rilancio. «Ci aspettavamo valori del genere, anche su scala nazionale. Fratelli d'Italia oggi è sopra Forza Italia. Ce ne facciamo una ragione è l'analisi, molto diretto, fatta da Chies sapendo com'era la situazione, abbiamo deciso di puntare su una squadra di giovani, come abbiamo sempre detto. Tendendo appunto ad avviare una riscostruzione. E' stata una scelta giusta per formare i ragazzi e per ripartire. Perché il risultato, alla fine, era già segnato in partenza».

IL FUTURO

Si prova a guardare avanti, insomma. Adesso si guarda in particolare alla formazione della nuova squadra di governo del Veneto, con la nomina degli assessori. Il risultato travolgente di Zaia inciderà anche sui rapporti tra gli stessi alleati del centrodestra? In casa Lega assicurano di no. E anche gli altri non vedono problemi insormontabili. «Abbiamo governato tutti assieme tira le fila lo stesso Chies certe cose non possono essere discusse elezione per elezione. Poi, certo, Zaia ha fatto il pieno. Vedremo come andrà».

