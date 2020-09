GLI ALLEATI

MESTRE «Brugnaro a Venezia come Zaia in Veneto». Su un punto sono tutti concordi nella coalizione di centrosinistra che esce sconfitta dalle elezioni amministrative: a Venezia il sindaco uscente avrebbe beneficiato dell'effetto Zaia, ritenuto uno dei fattori che hanno evitato a Luigi Brugnaro i rischi di un ballottaggio che il comitato elettorale di Pier Paolo Baretta considerava a portata di mano.

«A Venezia l'accordo tra Zaia e Brugnaro ha retto spiega Ugo Bergamo e una larga parte dei voti del presidente si è riversata sulla lista del sindaco, mentre solo una minima parte di quei voti è andato alla Lega». «Non è una vittoria del centrodestra, ma del sindaco e della sua gestione molto personale della macchina amministrativa, che ha pagato sia in termini generali che nel rapporto con le altre liste che lo hanno appoggiato - commenta Gianfranco Bettin, candidato con la lista Verde Progressista . Nel centrodestra la sua lista ha funzionato esattamente come è avvenuto alle elezioni regionali con la lista Zaia. Certo, anche la Lega gli ha portato voti, ma resta evidente il marchio personale del sindaco Brugnaro, che si è trovato a gestire una macchina amministrativa che in questi anni a Venezia ha beneficiato dell'arrivo di un sacco di soldi stanziati dal Governo dopo che per un decennio lo Stato centrale aveva tagliato le risorse agli enti locali».

Seconda per peso elettorale dopo il Pd nella coalizione che ha sostenuto la candidatura di Pier Paolo Baretta, la lista Verde Progressista considera il risultato ottenuto un punto di ripartenza. «Come lista abbiamo ottenuto il 5%, un risultato discreto che ora va valorizzato con il lavoro da fare in Consiglio comunale avverte Bettin -, ma soprattutto nelle Municipalità, a cui spero il sindaco restituisca le deleghe tolte a suo tempo con una scorrettezza inaudita, non avendo ora più l'alibi di averle tutte contro di lui. Ora dobbiamo connetterci di più con quelle zone che hanno penalizzato il centrosinistra, penso alla terraferma e ai quartieri più popolari, dove ha pescato Brugnaro e dove c'è un'idea di politica diversa dalla nostra e con cui dobbiamo confrontarci».

Tra i Verdi Progressisti meno diplomatica è l'analisi della sconfitta che arriva da Gianluca Trabucco, che critica i mezzi usati dal sindaco rieletto ma anche i sui stessi alleati di coalizione. «La sconfitta si spiega con l'evidente sproporzione delle risorse a disposizione del sindaco, che testimonia come la politica non possa essere appannaggio solo dei ricchi, e poi con il dato evidente che con Brugnaro abbiamo avuto una campagna elettorale fatta tutta di inaugurazioni fino all'ultimo giorno e al limite della correttezza istituzionale, là dove c'erano ben in vista i simboli della sua lista mentre non venivano mai invitati i presidenti delle Municipalità in carica, ma erano sempre presenti i candidati fucsia. Per quanto riguarda il centrosinistra - prosegue Trabucco -, abbiamo costruito una alternativa solo a pochi mesi dal voto, mentre bisognava lavorare lungo tutti i 5 anni precedenti . Se tutti ci avessero creduto prima il risultato sarebbe stato diverso. Se ora vogliamo costruire un percorso alternativo credibile non possiamo più rimanere chiusi dentro il palazzo».

