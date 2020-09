GLI ALLEATI

Il tandem Fratelli d'Italia- Forza Italia, dopo l'esito delle regionali, analizza i flussi e prova a capire come fronteggiare l'ingombrante alleato leghista. Se Fratelli d'Italia punta a crescere ulteriormente, Forza Italia sogna di riprendere il voto dell'area moderata. Ne abbiamo parlato con l'onorevole Dario Bond (Forza Italia). «Come in tutto il Veneto si è trattato di un plebiscito del presidente Luca Zaia, che con quasi il 50% ha azzerato le altre liste, o per meglio dire le ha limitate, sia in termini di voti, che di risultati».

IL CASO SCOPEL

Soddisfazione, ovviamente, per il risultato ottenuto dal coordinatore provinciale degli azzurri (nonché sindaco di Seren del Grappa), Dario Scopel, che quanto a preferenze è secondo solo a Gianpaolo Bottacin. «Ringrazio tantissimo i candidati di Forza Italia prosegue Dario Bond perché ci hanno creduto. Non c'è stato il voto di opinione, era anche difficile scrivere il cognome e molte volte la campagna elettorale era quella di dire: se vi ricordate scrivete il nome, altrimenti barrate il simbolo». Un complimento speciale Bond lo rivolge al neo sindaco di San Vito di Cadore, Emanuele Caruzzo che ha sbaragliato il sindaco uscente Franco De Bon.

GLI ONORI DELLE ARMI

«Bravo anche a Gianpaolo Bottacin dice l'onorevole di Forza Italia -, so cosa significa raccogliere quei voti. Ci sono passato anche io, ma avevo un partito che si fermava al 15%, non come la sua lista che arriva al 45%». Le elezioni danno l'assist per fare una considerazione più globale del partito di Silvio Berlusconi. «O si cambia il posizionamento politico e si diventa una forza di centro destra moderata o non si va avanti», come a dire che l'elettorato di Fratelli d'Italia e della Lega è distante da quello degli azzurri.

IN CASA FRATELLI D'ITALIA

Dal partito di Giorgia Meloni, invece, è il coordinatore regionale che fa un'analisi del voto squisitamente bellunese. Il senatore Luca De Carlo, infatti, va dritto al punto: «La lezione che si trae è che Fratelli d'Italia è l'unico partito, sia a livello regionale, nazionale e locale che cresce, nonostante l'esplosione di Luca Zaia. Un dato incontrovertibile. A Belluno siamo passati dal 7 all'8% ed avevamo il 4%, dato già buono di per sé, 5 anni fa». Per il coordinatore regionale quella emersa dalle urne di domenica e lunedì è «la dimostrazione che abbiamo un elettorato nostro. Chissà se non ci fosse stata la lista Zaia, che ha sì drenato consensi, ma che non ci ha fatto regredire. Siamo il terzo partito dopo la Lega e il Partito democratico, siamo vicinissimi al Pd, c'è una differenza solo di 4 punti di distanza, che erano inimmaginabili qualche tempo fa».

I RISULTATI

Per quanto riguarda la lista dei bellunesi Luca De Carlo ha sottolineato come Pier Luigi Svaluto Ferro «ha saputo eccellere nel risultato, con tutti gli anni di esperienza amministrativa, ma ha visto lavorare Monica Mazzoccoli, che è cresciuta tantissimo rispetto alle competizioni scorse e che rappresenta un po' l'anima del partito: è la donna del partito. Pierangelo Conte si è consolidato a Cortina d'Ampezzo con oltre 200 preferenze, Alessandro Farina, che a Ponte nelle Alpi ha un suo elettorato e ha fatto un ottimo risultato e ultima, ma non ultima Serenella Bogana, il nostro consigliere provinciale, la seconda più votata che ci ha rappresentato nella parte bassa della provincia. Sono abbastanza soddisfatto, abbiamo tenuto bene, siamo cresciuti, frutto del lavoro di anni e si vede. Per noi è un buon punto di partenza», chiude il neo senatore.Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA