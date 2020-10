GLI ALBERGHI

VENEZIA Il grande inverno dell'economia veneziana è iniziato poco meno di un anno fa, quando il flagello delle continue inondazioni ha messo in ginocchio molte attività.

Da questa notte il fine settimana non promette nulla di buono, Inevitabili le ripercussioni sul turismo e Claudio Scarpa, direttore dell'associazione veneziana albergatori (Ava) lancia un nuovo allarme: «Si registrano le prime ingiustificate cancellazioni per il fine settimana a causa del panico per l'acqua alta. Sulla marea non si ricominci a commettere gli errori di comunicazione del passato».

LA COMUNICAZIONE

Scarpa mette le mani avanti sulla gestione della comunicazione: «Proprio in seguito all'evento eccezionale dello scorso novembre, l'Ava aveva dato vita a un ampio progetto di comunicazione internazionale. Per mesi abbiamo dialogato con la stampa estera per far dimenticare al mondo quelle immagini e per aiutare i turisti a comprendere le corrette informazioni sulla marea e convincerli che non c'era nessun pericolo a tornare in città». Ora però le informazioni gettano una nuova ombra: «In questa fase di difficile ripartenza non è d'aiuto dover fare i conti con il fatto che continuino a circolare dati sul medio mare non affiancati al dato reale che potrebbe invece rassicurare chi intende visitare la città». Il problema è sempre lo stesso, quando si parla di 105 centimetri, spesso, per chi non conosce la città, si intende una minima percentuale di Venezia allagata e per un lasso di tempo ridotto. La stessa Ava, a seguito dell'aqua granda aveva reso noto le strane richieste di informazioni da parte di chi chiedeva se 160 centimetri corrispondessero all'altezza di un adolescente alle prese con i braccioli per non annegare.

LE POLEMICHE

Ecco che quindi il direttore dell'associazione torna sul tema: «Si era parlato molto della necessità di rivedere questo sistema di comunicazione e rinnoviamo quindi il nostro appello al sindaco affinché venga lanciato, anche attraverso il sito istituzionale e gli altri canali informativi, il messaggio mediatico corretto. Tanto era stato fatto in questo senso tra il 12 novembre e i primi mesi del 2020: è importante per noi continuare ad avere il supporto del Comune e dell'amministrazione comunale in questa sfida, per non danneggiare ulteriormente una stagione già compromessa dalla situazione sanitaria».

Dopo l'analisi dei dati di settembre, che avevano registrato un 40% rispetto allo scorso anno, con prezzi più che dimezzati, sembra che la violenza contro Venezia e la sua economia non abbia fine. La nuova economia veneziana è soggetta a dinamiche diverse, che, in attesa che ripartano i voli internazionali, deve basarsi sul turismo di prossimità. Il rischio è però che tornino a circolare le immagini della devastazione dell'anno scorso, in cui la laguna aveva dimostrato tutte le sue fragilità. Scarpa pertanto auspica che la comunicazione prenda una piega diversa, evitando di fare i danni del passato.

Tomaso Borzomì

