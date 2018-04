Gli alberghi sono vicini al tutto esaurito. L'Ava teme l'effetto ordinanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALBERGATORIVENEZIA Hotel veneziani prossimi al tutto esaurito durante il ponte lungo del 1° maggio, con tassi di occupazione molto al di sopra del 90% per domani e domenica notte e intorno all'85 staserae lunedì 30 aprile. Le anticipazioni, frutto come sempre di rilevazioni a campione nei svariati alberghi della città storica, giungono dall'Ava e confermano l'ottimismo già manifestato in proposito dagli operatori. Per il presidente della categoria, Vittorio Bonacini, «già ora è quasi impossibile trovare per questo periodo una stanza...