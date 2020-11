VENEZIA Al tavolo di ieri c'erano anche loro, gli albergatori di Venezia, che però la giornata di confronto se la sono giocata anche a Roma. Dalla Capitale infatti - dove ieri il direttore di Ava (Associazione veneziana albergatori) Claudio Scarpa ha incontrato gli omologhi di Firenze e Roma - parte una proposta al Governo per chiedere un aiuto consistente da cui ripartire. «Bisogna lanciare un piano Marshall per le città d'arte, un piano che preveda investimenti straordinari per le città d'arte, dove non hanno perso solo determinate categorie, ma hanno perso tutti», è la proposta di Scarpa. «Dato il momento diventa necessario - continua - cercare di stabilire alleanza Venezia, Firenze, Roma, le tre città d'arte che dal punto di vista economico hanno perso di più da questa situazione. Roma è desolante per come è vuota». Chiaro, però, che il focus si sposti poi su Venezia e sulla situazione della città d'acqua. «Abbiamo dato massima disponibilità da parte della nostra associazione al tavolo convocato dall'assessore Costalonga (se ne parla nell'articolo a fianco). Abbiamo portato uno stato di disagio di categoria che dura dal 13 novembre 2019. Venezia poi non ha business di altra natura, come per Roma possono essere ministeri o sedi importanti. Il 70% dell'indotto è nostro - precisa Scarpa - non abbiamo delocalizzato, sono tutti soldi che girano nel territorio della città metropolitana: ragioneremo dopo se è giusto o meno essere monoturistici. Adesso è necessaria promozione turistica perché quando arriverà il vaccino ci sarà grande competizione tra tutte le città». (n.mun.)

