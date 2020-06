GLI ALBERGATORI

VENEZIA Italiani, tedeschi, svizzeri, austriaci e anche due francesi, arrivati però dalla Svizzera. I primi turisti che stanno arrivando in questi giorni di prima apertura al Metropole provengono, come previsto, dal mercato di prossimità. Gloria Beggiato, titolare del prestigioso albergo a due passi da San Marco è entusiasta.

«Quando si fa un lavoro con passione, non si vede l'ora di ripartire. Ci sono state difficoltà per ripartire, dal bar al giardino, dal ristorante ai corsi di formazione per il personale, ma era il momento». Il tre giugno la saracinesca è stata tirata su, la paura che non ci fosse la sostenibilità c'era, ma invece la famiglia è stata premiata: «Pensavamo a un periodo di clienti zero, invece al primo giorno abbiamo avuto subito due ospiti. L'altro giorno un tedesco ci ha fatto i complimenti e ci ha detto se chi non è aperto stia dormendo. C'è tanta voglia di viaggiare dopo questo periodo», continua Beggiato.

SERVE QUALITÀ

L'imprenditrice rifiuta il paragone con lo scorso anno, focalizzandosi sull'oggi e lasciando perdere il passato: «Abbiamo calcolato più o meno metà albergo pieno in questi giorni, preferisco impegnarmi sul contenere gli sprechi, ottimizzare i costi e fare un lavoro certosino con il personale. Poi, se dovesse arrivare una marginalità che superi i nostri costi, ben venga». La cassa integrazione è ancora necessaria anche per il Metropole, spiega la titolare: «A rotazione, perché sono assolutamente garantista verso i miei dipendenti, ma in questo momento ho necessità che la qualità emerga, chi è in turno oggi deve garantire il risultato». Una pressione sui lavoratori che per ora non si sente, perché la squadra, continua Beggiato, è forte. Le cose cambiano, le colazioni a buffet sono state soppiantate da ordini al tavolo e i menu sono su qr code. Sono di più i caffè espresso e i cappuccini rispetto al caffè americano, ma non è un tornare indietro, secondo l'imprenditrice.

RAPPORTO DIRETTO

Il covid ha anche portato a innovazioni e allo stesso tempo è tornato il rapporto diretto con i clienti: «Stiamo bypassando i portali. La cosa straordinaria è che i clienti non prenotano più sui siti, ma chiamano, cercano rassicurazioni, quindi dedichiamo più tempo al telefono. Sappiamo che non sarà così sempre, ma è bello». Tra gli altri prestigiosi hotel veneziani che nei prossimi giorni apriranno, il 18 giugno sarà la volta dell'Aman. Il palazzo che si affaccia sul Canal Grande avrà come consultant chef lo stellato Norbert Niederkofler, il quale per l'occasione sarà a Venezia il 26 e 27 giugno e il 3 e 4 luglio a pranzo e cena. Per un periodo limitato, l'albergo si propone in una veste diversa dal solito. Sarà infatti possibile richiederlo interamente per uso esclusivo.

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA