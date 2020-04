La distribuzione gratuita di mascherine filtranti, che l'associazione albergatori di Cortina ha eseguito ieri mattina, è un segnale di condivisione, con la gente del paese, dopo il buon esito della raccolta fondi, per oltre 90mila euro, coordinata dall'associazione di categoria: «Questo è un ringraziamento alla cittadinanza, che è stata molto sensibile, quando abbiamo fatto la raccolta fondi conferma la presidente Roberta Alverà gran parte del ricavato è stato destinato agli ospedali e ai servizi essenziali, come la Croce bianca, mentre con l'acquisto di queste mascherine abbiamo voluto omaggiare innanzi tutto le forze dell'ordine, la Croce bianca, il parroco, infine distribuirle alla cittadinanza». Ieri ce n'erano cinquecento, da dare alla gente del paese. Sono mascherine in tessuto elastico, con un trattamento idrorepellente, per cui non assorbono alcun tipo di liquido. Sono lavabili a 90 gradi, fino a venti volte, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche. Sulla terrazza dell'hotel Cortina, che guarda l'isola pedonale di corso Italia, si sono messi all'opera i consiglieri dell'associazione, ad affiancare la loro dinamica presidente, per distribuire questi ausili, realizzati interamente in Italia, sviluppati di recente, per far fronte all'urgente necessità di contenere la diffusione del coronavirus. Inizialmente sono stati consegnati agli associati, poi alla collettività. Un altro quantitativo sarà messo a disposizione del parroco don Ivano Brambilla, che ne curerà la distribuzione. Si conclude così l'impegno degli albergatori cortinesi, che hanno raccolto e donato 50mila euro all'ospedale di Belluno; oltre 25mila alla Croce bianca; altre migliaia di euro a diverse associazioni. (MDib.)

