Gli albergatori dissentono: nessun calo E ora confidano negli Europei Under 21

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REPLICAUDINE Se la matematica non è un'opinione, i dati raccolti in un monitoraggio diventano, invece, opinabili. A fronte del segno meno che l'Italian hotel monitor attribuisce all'andamento degli alberghi udinesi, gli addetti ai lavori dicono altro.«Anche noi abbiamo un osservatorio che monitora l'andamento quotidiano di una quota piuttosto rappresentativa degli alberghi della città», spiega Edoardo Marini, titolare dell'hotel Là di Moret, che per il 2018 snocciola un +0,9%.All'hotel Astoria confermano un sostanziale pareggio «e...