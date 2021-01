GLI AIUTI

MESTRE Il Covid ha messo in ginocchio parecchie attività e c'è anche chi, da quando è scoppiata la pandemia, si può dire che non ha più guadagnato un euro. Eppure per chi ha un negozio in affitto, le spese fisse corrono lo stesso, anzitutto, per l'appunto, il canone di locazione. Va da sé che l'eventuale inadempienza può sfociare in una causa davanti al giudice, con strascichi non facili da gestire. Per andare in soccorso alle imprese che si trovano in questa difficoltà, la Camera di commercio di Venezia e Rovigo e quella di Belluno e Treviso, attraverso la propria associazione Curia Mercatorum, prorogano l'agevolazione già introdotta con la prima ondata dello scorso anno per le procedure di mediazione tra i proprietari degli immobili e le aziende che prendono in uso gli spazi. Fino al prossimo 30 aprile, per le controversie in materia di locazione commerciale e affitto d'azienda a causa dell'emergenza Covid, le istanze di mediazione depositate tramite l'associazione che da ottobre è attiva anche presso la sede di Venezia dell'ente camerale potranno continuare a usufruire di uno sconto del 50% sulle indennità dovute per procedure che vanno oltre il primo incontro. Inoltre, per le domande depositate da lunedì scorso, che per oggetto hanno l'inadempimento di obbligazioni contrattuali sempre a causa della pandemia, è stato introdotto uno sconto del 20% sulle indennità di mediazione. Sono mesi che le attività commerciali sopravvivono senza incassi e allo stesso tempo sostengono le spese per le locazioni e per l'adozione dei protocolli di sicurezza anti contagio dichiara il presidente della Camera di commercio di Venezia e Rovigo Massimo Zanon Spese che inevitabilmente potrebbero aumentare se si ricorresse a un processo davanti al Tribunale per risolvere un contenzioso per un canone di locazione non pagato. Ecco perché abbiamo deciso di prorogare questa agevolazione. In virtù di questo, come ente abbiamo sottoscritto in questi giorni il protocollo denominato Patto per Venezia, con il Comune, gli enti locali e le categorie della città lagunare. A breve anche la Camera di commercio di Padova aderirà all'associazione come annuncia il presidente di Unioncamere del Veneto e della stessa Curia Mercatorum Mario Pozza, che sottolinea: Data la situazione pandemica e l'insorgere delle controversie a causa del Covid, abbiamo deciso di allargare l'agevolazione alla mediazione per gli affitti e a tutte le controversie dovute alla pandemia, per una composizione in maniera bonaria. È un'operazione di vicinanza e fiducia alle imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

