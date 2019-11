Gli aiuti: dalla Camera di commercio mezzo milione alle imprese colpite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INIZIATIVEVENEZIA Mezzo milione per le imprese del litorale. A staccare l'assegno per le aziende colpite dal maltempo, tra Tagliamento e Delta del Po, sarà la Camera di commercio di Venezia Rovigo: la giunta camerale ha deliberato ieri a Marghera la misura straordinaria e si è riservata di stanziare ulteriori risorse più avanti, non appena vi sarà una quantificazione precisa dei danni subiti dalle imprese. «Le nostre imprese e i nostri imprenditori non vanno lasciati soli. Le piccole botteghe detentrici del saper fare e della...