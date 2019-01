Gli agenti hanno lavorato ininterrottamente sul campo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nei giorni dell'uragano che ha messo in ginocchio la provincia il 29 ottobre scorso la polizia stradale era in prima linea. «Tutti gli operatori della Polizia Stradale - si legge nella nota - hanno dato il loro contributo, lavorando ininterrottamente ed in condizioni climatiche difficili al fine di portare soccorso alla popolazione. Molte pattuglie sono state impiegate in scorte a mezzi pesanti dell'esercito o delle ditte impegnate allo sgombero dalle strade invase da terra, fango e alberi o alle autobotti che trasportavano acqua potabile per...