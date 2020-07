GLI AFFARI

TREVISO «Questo Corona ci blocca di brutto, il mercato è in crisi», «Ormai non tira più nessuno». Oltre all'arresto di Marco Parlascino e alla denuncia dei quattro fuochi che gli facevano da braccio destro con altri tre giovani trevigiani, a infliggere un duro colpo al traffico di droga messo in piedi dal sodalizio del 25enne è stato anche il Coronavirus. Se ne lamentavano loro stessi, puntualmente intercettati dagli inquirenti, senza nemmeno tentare di camuffare l'oggetto dei loro crucci. Nonostante il repentino calo delle vendite tuttavia la richiesta del loro prodotto di punta la marijuana è rimasta tanto fiorente da concedere agli spacciatori un'impennata nel prezzo delle dosi, passato dai circa 7 euro al grammo del 2019 ai 15 degli ultimi mesi. Addirittura superando il costo dell'eroina. Il 25enne di Colle Umberto è ora nel carcere di Treviso, ma entro pochi giorni potrebbe lasciare la cella e finire agli arresti domiciliari.

LE INTERCETTAZIONI

Dopo l'avvio delle indagini nel maggio 2019 dall'Ipsia di Sacile, i carabinieri hanno risalito la filiera di approvvigionamento degli adolescenti fino alla cupola degli otto giovani ora accusati di spacciare droga a minorenni. Per un anno li hanno monitorati costantemente, pedinandoli quando si rifornivano a casa del Parlascino e quando smerciavano le dosi ai ragazzi, spesso vicino alle scuole, I loro cellulari sono finiti sotto controllo, le loro chat sui monitor delle forze dell'ordine nonostante l'accortezza di usare messaggi programmati per autodistruggersi dopo pochi secondi. Così a marzo alle comunicazioni di servizio per organizzare le cessioni si sono aggiunti stralci segnati dalla preoccupazione. «'Sto Corona ha bloccato tutti gli affari di brutto, il narcotraffico ormai è in crisi» si scrivevano nei primi giorni del lockdown, quando le scuole hanno chiuso e incontrare i clienti è diventato estremamente rischioso, come pure il fatto di sposarsi senza valido motivo. «Eh sì, perché non tira più nessuno per colpa della pandemia» rincaravano la dose pochi giorni prima che le perquisizioni ne facessero scoprire le scorte in casa.

LA DIFESA

L'unico arrestato, Parlascino, da fine maggio si trova nel carcere del capoluogo. Dopo essere stato assistito da alcuni avvocati d'ufficio si è affidato al legale di fiducia Alessandra Nava. «In accordo con il pubblico ministero abbiamo definito il patteggiamento e ho avanzato al Gip la richiesta di applicazione dei domiciliari come misura cautelare sostitutiva al carcere fino a sentenza definitiva, avendo attorno a sé una situazione familiare tranquilla e positiva» spiega. Dopo la sentenza, che secondo quanto concordato con la Procura sarà poco inferiore a tre anni, sarà nuovamente chiesta una misura alternativa per scontare la pena. Il 25enne ha già reso delle dichiarazioni al Gip definendo l'accaduto una devianza occasionale: «Si è reso conto della gravità e delle conseguenze delle sue azioni. Il carcere per lui è assolutamente controproducente» conclude Nava.

