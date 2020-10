GLI ACCERTAMENTI

BELLUNO L'occhio della Procura sulle Case di riposo per capire come sia stata gestita l'emergenza nel periodo clou della pandemia, ovvero tra marzo ed aprile scorso. Il primo esposto era partito dalla famiglia di un'anziana deceduta alla Padre Kolbe di Pedavena, a questa prima denuncia se ne sono aggiunte molte altre, coinvolgendo anche altre strutture per anziani della provincia, ovvero dove si sono verificati decessi e contagi a grappolo (cluster).

Gli inquirenti stanno cercando di mettere assieme le tessere di un'indagine che non si presenta certo facile, perché intreccia una serie di fattori non facilmente valutabili, come la generale impreparazione nel gestire un virus fino ad allora sconosciuto. Saranno molti i dati e le normative da incrociare per cercare di capire se ci state mancanze.

ATTI RELATIVI

Attualmente la Procura è ferma agli atti relativi, ovvero ad una verifica puramente conoscitiva della situazione. Non ci sono quindi ancora ipotesi di reato e tanto meno soggetti indagati. Sul tema si sta muovendo anche una società specializzata in risarcimento danni, alla quale si sono rivolti alcuni parenti delle vittime.

Nei vari blitz di Spisal, che subito dopo il picco virale avevano passato al setaccio per ben due volte ciascuna struttura e Ulss, non sarebbero infatti emerse anomalie nella gestione delle strutture.

MISURE ADOTTATE

Nelle case di riposo dove si era sviluppato un cluster era stato eseguito immediatamente un accesso per verificare l'attinenza alle misure adottate quali il controllo del personale impiegato (temperatura corporea, rilevazione dei contatti stretti, ecc.) la corrispondenza tra quello riportato nel piano di valutazione del rischio della singola struttura e quanto effettivamente attuato, non riscontrando difformità di rilievo.

LA TASK FORCE

Proprio per le case di riposo, l'Ulss 1 Belluno-Dolomiti, già dall'inizio della pandemia aveva messo assieme una specifica task force finalizzata a garantire una serie di misure di sicurezza.

In Procura a Belluno, da quanto si è appreso, sarebbero più di uno i fascicoli aperti, ma ad oggi senza ancora un quadro accusatorio.

© riproduzione riservata

