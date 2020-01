Giusto un anno fa un altro investimento nello stesso punto

Un anno fa, il 13 gennaio 2019, stesso punto. Un incidente assolutamente identico che, solo per miracolo, non ha avuto un epilogo altrettanto tragico. Sempre davanti all'ex Massari di via Vespucci, alle ore 12.30. D.A., un 26enne di Mestre, stava attraversando sulle strisce, quando era stato investito dalla Golf di S.F., 30 anni, mestrino anche lui, che stava viaggiando verso San Giuliano. L'impatto era stato devastante: il giovane era finito sul parabrezza dell'auto e poi era stato catapultato ad alcuni metri di distanza. Sul posto, per un normale servizio di pattuglia, c'è una volante della polizia stradale. Le condizioni di D.A., in un primo momento erano sembrate a dir poco critiche. Poi, però, i medici avevano sciolto la prognosi: traumi e fratture ma nessuna lesione grave. La polizia locale aveva ricostruito che il 26enne aveva attraversato correndo, spuntando all'improvviso, impedendo all'automobilista di frenare in tempo. In procura era stato comunque aperto un fascicolo per lesioni stradali.

La pericolosità del luogo era del resto già stata segnalata. Nel 2014, sempre su quell'attraversamento pedonale di via Vespucci, una donna, una 68enne della zona, aveva investito un pedon, un 34enne ucraino, per poi darsi alla fuga. La polizia locale era riuscita a rintracciarla e a denunciarla per omissione di soccorso. L'uomo allora aveva riportato ferite gravi, in particolare un trauma cranico che l'aveva costretto a un ricovero in terapia intensiva in prognosi riservata e poi a un intervento chirurgico.

