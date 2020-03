GIUSTIZIA

VENEZIA Operazioni di sanificazione ieri mattina in Tribunale a Venezia a seguito di un paio di casi di positività al coronavirus riscontrati tra dipendenti dell'amministrazione della giustizia e professionisti che frequentano gli uffici giudiziari.

L'intervento degli addetti alla disinfezione dei locali ha avuto luogo alla Cittadella della Giustizia di piazzale Roma, e ha interessato in particolare i due ultimi piani che ospitano cancellerie e giudici penali. Ma anche le cancellerie fallimentari e quelle delle esecuzioni che si trovano al palazzo di giustizia di Rialto.

L'inattesa presenza di tute bianche impegnate in operazioni di sanificazione ha creato non poca preoccupazione tra il personale di cancelleria e i magistrati in servizio e, come sempre accade in situazioni come queste, hanno iniziato a rincorrersi voci di tutti i tipi, in gran parte infondate. Alcuni dipendenti sono stati posti in quarantena, ma soltanto a fini precauzionali.

«Per fortuna ci risulta che stiano tutti bene», ha rassicurato ieri mattina il presidente del Tribunale, Salvatore Laganà, che, tra mille difficoltà, è sempre in ufficio nel tentativo di gestire al meglio la prosecuzione dell'attività giudiziaria che non si ferma, nonostante il decreto in base al quale è stata disposta la sospensione delle udienze.

Gli uffici, infatti, continuano ad essere aperti e operativi, seppure a ritmo ridotto, con orari più limitati e con l'attivazione di presìdi ai quali gli avvocati possono rivolgersi per gli atti urgenti. Ma anche alcune udienze vengono celebrate: nel settore penale tutte quelle con detenuti, ad esempio, salvo l'espressa rinuncia da parte dell'indagato; le cause di lavoro e quelle che riguardano minorenni, ritenute dal legislatore urgenti e dunque non differibili.

In applicazione di quanto previsto dai decreti emessi dal presidente del Consiglio dei ministri per far fronte all'emergenza, anche negli uffici giudiziari parte del personale è stato collocato in ferie e soltanto una parte dei dipendenti, a turno, è tenuto a presentarsi al lavoro per garantire la prosecuzione dei servizi essenziali. Sulla base di progetti presentanti dai dirigenti delle singole cancellerie, è stata anche attivata la procedura di smart working, che prevede, su base volontaria, la possibilità per il personale amministrativo di portare una parte dei fascicoli a casa per definirli senza doversi recare tutti i giorni in ufficio. «Ovviamente non tutti i lavori possono essere svolti a casa, ma stiamo sperimentando cosa si può fare, spiega il presidente Laganà». L'ultimo decreto ha esteso il periodo di riduzione del funzionamento degli uffici giudiziari fino al prossimo 15 aprile.

