VENEZIA «Il processo penale da remoto, celebrato in videoconferenza, non può dirsi un processo: di conseguenza noi avvocati siamo molto preoccupati per la riforma legislativa in discussione alla Camera dopo l'approvazione avvenuta al Senato».

L'Unione delle camere penali italiane si sta battendo da settimane contro il progetto che, approfittando dell'emergenza coronavirus, vorrebbe far diventare norma le udienze a distanza, e uno dei più agguerriti è il presidente della Camera penale veneziana, Renzo Fogliata.

«Dobbiamo fare uno sforzo per far capire a tutti i cittadini, anche quelli non esperti in questioni giudiziarie, che la nostra non è una battaglia a difesa di privilegi e contro l'ammodernamento, le tecnologie. In ballo c'è il diritto del cittadino ad essere sottoposto ad un giusto processo, il diritto alla difesa».

Quali sono i rischi?

«Il processo penale presuppone che la prova si formi nel contraddittorio tra le parti, nell'immediatezza dell'udienza, alla presenza delle persone, perché soltanto in questo modo, percependo l'imbarazzo di un testimone, ad esempio, il giudice può formarsi un convincimento completo. Nel processo interagiscono soggetti umani e anche il linguaggio gestuale ha la sua importanza. Ma non basta: in aula l'avvocato o il pm sono in grado di reagire tempestivamente a domande suggestive, che possono minare la credibilità di una risposta. In videoconferenza non sempre è possibile in condizioni normali, per non parlare di quando la linea è instabile e ci sono interferenze. E ancora: da remoto nessuno può sapere chi si trova vicino al soggetto esaminato, se gli sta suggerendo le risposte o se quella persona sta consultando documenti che non potrebbe leggere...».

Nel settore civile il processo telematico funziona.

«Certamente, ma il civile è diverso e il processo telematico prevede lo scambio di memorie scritte, non lo svolgimento di un processo orale. Il penale ha una sua ritualità, che è sostanza. L'oratoria, l'arte retorica, così come la movenza del corpo e il vestiario hanno un ruolo importante: non a caso in aula si indossa la toga. E non si tratta di simboli privi di senso: è giusto che una sentenza, che può privare della libertà per sempre, sia emessa con sacralità».

Il Governo assicura che il processo da remoto sarà applicato soltanto fino al 30 giugno.

«Così prevede la norma in discussione, ma è credibile che ci si stia impegnando in questo modo per un solo mese di udienze a distanza? Noi avvocati sospettiamo che sia un modo per fare un salto in avanti, per introdurre una pericolosa modifica del processo penale. Una prova generale consapevole, dolosa da parte di alcuni».

A Venezia quando è scoppiata l'emergenza coronavirus gli avvocati hanno siglato un protocollo con Corte d'appello e Procura generale per celebrare udienze a distanza.

«È vero, ma con una differenza sostanziale: è previsto il consenso della difesa, salvi i casi urgenti previsti dalla legge. Ora la norma in discussione prevede la possibilità del videogame per qualsiasi tipo di processo, anche per le persone in libertà, senza alcuna necessità del consenso della difesa».

Nel codice già in vigore è già previsto che, nei processi di mafia, i pentiti possano essere ascoltati da località segrete, e che gli imputati assistano alle udienze restando in carcere, collegati in videoconferenza.

«È vero, e noi avvocati siamo da sempre contrari, perché queste disposizioni hanno creato di fatto l'esistenza di due modalità diverse di svolgimento del processo, a seconda del tipo di reato, con contrazioni palesi del diritto di difesa».

Emergenza sanitaria come scusa per limitare le libertà?

«Siamo preoccupati per il futuro della giustizia. Ma la preoccupazione è più ampia: è possibile che tutta la discussione sia oggi concentrata sulla riapertura delle aziende, sicuramente importante, e nessuno si ponga il problema di quando i cittadini italiani potranno tornare uomini liberi? Una libertà limitata dal Governo senza alcun dibattito parlamentare, seppure la libertà di circolazione sia un diritto costituzionalmente garantito. In Unione sovietica tutto ruotava attorno all'interesse collettivo: e la tutela della persona dov'è? Le Camere penali si sono mobilitate per tutelare il diritto delle persone sotto processo. Una battaglia di civiltà».

Gianluca Amadori

