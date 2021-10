Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIUSTIZIAVENEZIA Controlli a tappeto del green pass fuori dagli uffici giudiziari. E chi, tra i dipendenti, non lo avrà, resterà fuori. Ad occuparsi anche di queste verifiche sarà il personale degli istituti di vigilanza già da anni in servizio agli ingressi. Un passaggio in più che potrebbe creare qualche rallentamento, forse qualche problema. Ma almeno in questi primi giorni la decisione dei vertici degli uffici giudiziari è quella di...