Giustizia, Inps e ministeri gli uffici da non sguarnire

Dei 140-160 mila statali che potrebbero scegliere l'anticipo pensionistico, circa 20 mila sono in servizio presso le amministrazioni centrali dello Stato. Parliamo di dipendenti di settori come la giustizia, i dipartimenti che si occupano di immigrazione, gli enti previdenziali o le amministrazioni fiscali, chiamati nel 2019 a un surplus di lavoro molto ampio vista l'entrata in vigore di riforme e provvedimenti importanti. Dal governo fanno sapere che, complici i futuri aumenti rifinanziati in manovra, le uscite potrebbero essere minori...