GIUSTIZIA

BELLUNO Giustizia-lumaca? Non a Belluno, dove si accorciano ulteriormente i tempi della giustizia civile, come emerge dalla relazione preparata dalla presidente Antonella Coniglio, per l'anno giudiziario, che si terrà sabato primo febbraio in Corte d'Appello a Venezia. Le sentenze civili nell'ultimo anno, sono arrivate 188 giorni prima dell'anno precedente. Un risultato ottenuto nonostante le carenze organiche anche sul fronte dei magistrati. Ora il lavoro arretrato non appare a livelli preoccupanti, anche se pesa come un macigno quel processo civile iscritto nel 2004 e non ancora arrivato a sentenza.

I TEMPI

Ma non c'è da gioire: un contenzioso civile dura però ancora 3 anni in media. In ogni caso tanto si è fatto: tra 2018/2019 i contenziosi definiti con sentenza sono passati da una media di quasi 4 anni, ovvero 1364 giorni (al 30 giugno 2018) a 1026 giorni. È stato raggiunto così l'obiettivo dichiarato dalla presidente del Tribunale Antonella Coniglio nel 2016: «La riduzione nel limite di 3 anni della durata massima di tutti i procedimenti civili entro il prossimo periodo». Con il conseguente «azzeramento dei ricorsi proposti ai sensi della legge Pinto (quella sulla durata dei processi)». Durate contenute anche nei processi penali: il 50% di quelli celebrati con rito collegiale terminano in due anni, il monocratico finisce in un anno e il 77% dei procedimenti dal giudice per le indagini preliminari entro 6 mesi. Tempi ragionevoli. Ma quando inizia il processo, perché la Procura ha evidenziato, nella sua relazione, il ritardo nella fissazione di udienza alla chiusura delle indagini preliminari.

IL LAVORO

Sono 1617 i processi civili pendenti in Tribunale a Belluno: un terzo sono stati iscritti solo nell'ultimo anno. Oltre a quell'unico contenzioso civile vecchio di 16 anni e non ancora arrivato a sentenza, ci sono altri casi tra 2005 e 2014, ma poche unità o decine di casi ancora in attesa di decisione. Ma i dati mostrano chiaramente che i giudici bellunesi definiscono più processi di quelli che ricevono. Nell'ultimo anno giudiziario (che va dal 30 giugno 2018 al primo luglio 2019) hanno emesso 1402 sentenze in contenziosi civili a fronte di 1060 processi iscritti: c'è stato così un taglio dei processi pendenti del 22%, un record rispetto ai dati precedenti (calo del 7,1% tra 2018/2017 e meno 15,4% tra 2015/2016). Il dato di cause civili poi mostra un calo di litigiosità rispetto agli anni precedenti: i processi sono scesi del 14,1%, con una media pur sempre di due procedimenti che approdano in Tribunale ogni giorno. Ma sono aumentate le cause di lavoro (più 6%), i procedimenti speciali sommari (14,2% in più) e la volontaria giurisdizione (4,2%). In totale così i procedimenti civili iscritti nell'ultimo anno sono stati 2898.

LA FOTOGRAFIA

I processi rispecchiano i tempi che stiamo vivendo. I contenziosi relativi alla famiglia con divorzi e altro sono stati 400 in quest'ultimo anno: 97 divorzi congiunti, 82 contenziosi, 146 separazioni consensuali e 65 giudiziali. Poi i fallimenti e le esecuzioni mobiliari e immobiliari. Sono stati 538 i procedimenti di esecuzione mobiliare, ovvero di sigilli messi a beni che poi andranno all'asta: c'è stato un aumento del 15% rispetto all'anno precedente. Le case, terreni o proprietà perse dai bellunesi sono stati 157 nell'ultimo anno, in cui c'è stato un'esecuzione immobiliare ogni due giorni, ma in questo caso il trend è in diminuzione del 27%. Si sono registrate 28 istanze di fallimento, 7 altre procedure concorsuali e 13 procedimenti di fallimentare e anche in questo caso il trend è in aumento.

Olivia Bonetti

