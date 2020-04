GIUSTIZIA AL PALO

BELLUNO «Il sistema della giustizia viene considerato meno del panificio e del supermercato? Siamo così poco essenziali, noi avvocati?». Gli avvocati Roberta Resenterra e Liuba D'Agostini di Feltre esprimono il loro disappunto su quanto sta accadendo e chiedono di ricominciare in aula, quanto prima, pur con tutte le cautele per la sicurezza anti-contagio, come distanze e mascherine. E per questo propongono di lavorare ad agosto e saltare il mese di sospensione dei termini. «Il problema è a Roma - dicono - il nostro presidente del Tribunale e il procuratore sono sul pezzo e continuano fare udienze, quelle previste. Dobbiamo riconoscere che viviamo ancora in un isola felice, ma non capiamo il ministro della giustizia. La giustizia è un servizio essenziale. Ma se non lo dice nessuno, se nessuno parla, ci siamo sentite di esternarlo noi: ci teniamo al nostro lavoro».

LO SFOGO

«Il Tribunale è chiuso - si sfogano gli avvocati Resenterra e D'Agostini - e non possiamo fare il nostro mestiere. Dovremmo avere noi avvocati per primi un po' del coraggio che hanno i commessi e le cassiere. Non chiediamo di avere il coraggio dei medici e infermieri, ma almeno un po' di quello dei commessi che vanno a lavorare ogni giorno a contatto con il pubblico, in questa emergenza. E noi, che non vendiamo pane o pasta, ma tuteliamo i diritti fondamentali di libertà e giustizia dei nostri clienti dovremmo poter lavorare. Non possiamo sentirci dire sciacalli, perché parliamo e rendiamo pubblico un problema: stiamo solo difendendo la nostra funzione sociale. Dire e segnalare che si è fermato tutto. E questo è un grosso problema e sarà accettabile per un periodo limitato, ma non può essere così all'infinito o a data da destinarsi. Quanto prima bisogna ricominciare, magari lavorando anche ad agosto».

I RINVII

«I decreti che si susseguono comportano enormi sacrifici - spiegano gli avvocati Resenterra e D'Agostini - e una compromissione ad libitum dei diritti fondamentali delle persone. Dal 9 marzo i termini processuali sono sospesi e, con l'ultimo decreto legge, fino all'11 maggio. Però le udienze sono rinviate fino al 30 giugno e i rinvii vanno da settembre 2020 in avanti, anche di un anno. Cosa significa? Che non solo non si terranno udienze fino a settembre, se non nei casi assolutamente urgenti ed indifferibili, ma che fino ad allora sarà impossibile ottenere giustizia». C'è addirittura una prima udienza filtro per un reato di stalking, che quindi ha priorità, che doveva tenersi a fine marzo, ed è finita al febbraio 2021. «Il Presidente Conte, l'avvocato del popolo - proseguono i due legali feltrini- non ha minimamente parlato del problema della giustizia. Conte si è limitato ad affermare che in base all'articolo 3 della Costituzione tutti hanno diritto ad avere il collegamento internet. Forse però dimentica che l'articolo 2 della nostra Carta costituzionale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».



