Giuseppe Roma

L'istituzione del ministero per il turismo costituisce una sorprendente novità venuta con il Governo Draghi. Risponde a un'esigenza molto sentita dai diversi settori che compongono questo importante segmento dell'economia italiana. Ma è anche un intervento di buon senso, atteso da tempo per presentare le bellezze d'Italia al mondo, con un'immagine coordinata e unitaria. Al di là della concreta organizzazione ministeriale, che prenderà il suo tempo e avrà bisogno di un periodo di rodaggio, è importante l'esplicita legittimazione del turismo come attività economica di primo piano, dopo decenni di indifferenza.

Quando, nel 1959, fu istituito il Ministero dello Spettacolo e del Turismo, il punto centrale del dibattito parlamentare verteva, già allora, su come dare coerenza alla meritoria azione degli enti provinciali del turismo, che operavano sul territorio, e la promozione all'estero effettuata dall' Enit, che a quei tempi si chiamava Ente Nazionale Industrie Turistiche. Poi la ventata referendaria per cancellare il finanziamento pubblico dei partiti, nel 1993, trascinò con sé diverse altre normative, abolendo fra l'altro i ministeri dell'agricoltura e del turismo, su richiesta di diverse regioni . Trasformato in dipartimento della Presidenza del Consiglio, ha galleggiato in un limbo, per approdare poi come direzione al Ministero dei Beni Culturali.

