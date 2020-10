LE OPPOSIZIONI

VENEZIA «Sbaglio o non c'è nemmeno un veneziano»? Erano in tanti ieri a chiederselo nei commenti che seguivano ogni notizia e ogni post relativo alla nuova giunta nominata da Luigi Brugnaro. A seguire partiva la stessa analisi dei componenti: «C'è Zuin, ma è del Lido, ci sarebbe Costalonga ma vive a Marcon. Della città storica nessuno». Non che nel primo mandato la situazione fosse diversa: c'era il prosindaco del Lido Paolo Romor ma la rappresentanza di Venezia Murano Burano era già affidata, proprio come nel Brugnaro bis, ai consiglieri delegati. Alla luce dei risultati elettorali, però, questa nuova assenza viene sommersa dalle polemiche. «Fino a prova contraria questo si chiama Comune di Venezia ed è composto da Venezia e le sue periferie, non da Mestre con il suo centro storico, come l'ha definito il sindaco. Se escludiamo Costalonga, in questa giunta molto squilibrata mancano i veneziani» accusa Marco Gasparinetti, neoeletto consigliere comunale della lista Terra e acqua soprattutto con i voti della città storica. «Noi volevamo un sindaco di Venezia e un prosindaco. La sensazione invece è che ci stiano liquidando proprio come centro storico di Mestre e preoccupa non avere un assessore residente a Venezia». Gasparinetti che si dice sorpreso anche delle deleghe di rilievo affidate a un assessore: «Turismo e residenzialità sono in capo a Venturini che di fatto è un super assessore. È una persona stimata ma temo che gli siano state assegnate troppe deleghe, spero che si dimostri all'altezza del ruolo».

Secondo la cinquestelle Sara Visman l'assenza di veneziani in giunta è un problema che può essere superato: «Era prevedibile, considerato che l'attenzione del sindaco si concentra principalmente sulla terraferma e che da tempo esclude le tematiche dell'estuario. Ma non è cambiato molto dalla precedente composizione e di veneziani si confermano solo i delegati. La conoscenza diretta di chi vive la città ogni giorno è fondamentale ma un assessore può arrivare da fuori e avere la sensibilità di comprenderne le esigenze. L'impronta diversa invece la vedo sulla sicurezza, con il passaggio alla delegata Tosi si cambia la prospettiva».

Tre invece le criticità denunciate dal Pd di Venezia: la presenza di nuovi componenti che vivono fuori comune, la mancanza del prosindaco del Lido e di un assessore alla cultura: «Non solo il sindaco ma anche il vicesindaco e due assessori non risiedono a Venezia. E la città insulare è a dir poco sottorappresentata - interviene il segretario comunale Giogio Dodi - Un'ulteriore conferma della scarsa considerazione, per non dire disprezzo, del sindaco verso chi abita in laguna». Dura anche la reazione della capogruppo Monica Sambo: «Fin dalle prime parole, a commento dei risultati elettorali, il sindaco ha annunciato quale sarà il suo atteggiamento verso i veneziani di città d'acqua. Ora lo conferma con questa scelta che preoccupa moltissimo. Brugnaro dovrebbe essere il sindaco di tutti, anche di chi non l'ha votato: non avere in giunta qualcuno che possa portare istanze peculiari come quelle della città d'acqua è grave non solo per Venezia. Saremo noi, delle minoranze, a farci carico anche di queste istanze».

«Ma vogliamo smetterla con le polemiche continue? - ha ribattuto il sindaco - I cittadini hanno sempre ragione e i numeri ottenuti anche a Venezia hanno premiato un certo modo di amministrare. C'è stata un'inversione politica evidentissima: per uno che viene dal Tarù, che ama Venezia e la laguna, vedere certi numeri in città è bellissimo. In certe sezioni abbiamo raddoppiato i voti, abbiamo vinto a Castello, alla Giudecca, nelle isole. Vuol dire che abbiamo convinto. Certo, in certe zone non è stato così perché c'è una dorsale storica di partito che però ha avuto un risultato elettorale disastroso. Non mi interessa sottolinearlo - conclude - ma i cittadini hanno cominciato a guardare altrove».

