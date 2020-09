GRANDI MANOVRE

VENEZIA Dalle 16.30 di ieri pomeriggio Luigi Brugnaro è di nuovo sindaco con pieni poteri. La proclamazione è avvenuta ieri nella storica aula della Corte d'assise in tribunale a Rialto, teatro di processi storici come l'incendio della Fenice, i morti per il Cvm a Marghera e la bomba al palazzo di giustizia, tanto per citare solo i più recenti prima che l'attività fosse trasferita alla cittadella della giustizia di piazzale Roma. Proprio di quella il sindaco ha voluto parlare, di fronte al presidente del Tribunale Salvatore Laganà e al presidente dell'Ufficio centrale elettorale, Fabio Doro.

FASCIA TRICOLORE

«Vogliamo tornare a valorizzare il ruolo che hanno i tribunali e la giustizia. Nelle scorse settimane è stata avviato il secondo stralcio di lavori alla Cittadella della Giustizia di Piazzale Roma, ma è importante avviare anche il terzo. Più funziona la Giustizia, infatti, più c'è possibilità di attrarre investimenti e di progredire socialmente».

Dalla proclamazione, Brugnaro avrà per legge 10 giorni di tempo per la convocazione del nuovo Consiglio comunale, il quale avrà l'obbligo di riunirsi entro i successivi 10 giorni per l'insediamento.

In questo lasso di tempo fervono le manovre per la formazione della nuova giunta, in cui i fucsia, e quindi Brugnaro, avranno una posizione preponderante. La situazione degli alleati sembra abbastanza definita, con il vicesindaco e due assessori alla Lega (oggi il sindaco incontrerà a Venezia il segretario federale Matteo Salvini), un assessore a Forza Italia e un assessore a Fratelli d'Italia e i rimanenti cinque ai fucsia. In questo campo girano da tempo sempre gli stessi nomi: Andrea Tomaello vicesindaco e assessori Sebastiano Costalonga e Riccardo Brunello per la Lega; per Fratelli d'Italia la più probabile è Francesca Zaccariotto e per Forza Italia Michele Zuin.

IL TOTO ASSESSORI

Meno tranquille le cose in casa dei fucsia, dove i posti sono pochi e i pretendenti invece sono molti. Agli uscenti, infatti, si vanno ad aggiungere i nuovi entrati che hanno voglia di emergere dopo aver fatto il pieno di voti. Per carità, oltre agli assessori ci sono anche i consiglieri delegati, tuttavia i posti restano pochi per poter accontentare tutti e in questo momento la lista di maggioranza è di fronte a un'impasse.

«Ma quale impasse - sbotta Brugnaro - non c'è nessuna impasse».

Come per dire, sui miei alla fine decido io.

Su cinque posti, uno sarà certamente per Simone Venturini, che ha dimostrato di meritare la piena fiducia di Brugnaro, anche se per lui le possibilità in Regione non si sarebbero completamente chiuse. Poi c'è Renato Boraso, che ha saputo gestire una partita difficile come quella della Mobilità di terraferma a cominciare dall'avviamento del tram.

LA CORSA ALLA DELEGA

Tra i campioni di preferenze c'è anche Paola Mar, assessore uscente al Turismo, ma anche Massimiliano De Martin (Urbanistica e Ambiente) e Paolo Romor (Personale, scuola e prosindaco del Lido). Tra chi è entrato, sono da tenere d'occhio le donne. C'è ovviamente la presidente del Consiglio uscente, Ermelinda Damiano, che aspira a un incarico e sono andate in ascesa nelle quotazioni le due neoconsigliere di Mestre: Laura Besio, che proviene da un'esperienza importante nel campo delle Ipab (è attuale vicepresidente del colosso Ipav) e Silvia Peruzzo Meggetto, delegata del Terziario Donna in Confcommercio. Tutte in possibile ascesa.

In più, non bisogna dimenticare che potrebbero essere chiamati anche uno o più assessori esterni o non eletti in Consiglio comunale. Non sarebbe l'eccezione, ma la conferma di una regola che finora è stata sempre applicata a Ca' Farsetti, anche nell'ultimo mandato. Infine a scalpitare ci sono anhe i delegati Alessandro Scarpa Marta che con le sue mille preferenze vorrebbe qualcosa in più della delega alle isole, lo stesso vale per Paolino D'Anna, che è stato consigliere delegato al lavoro. E anche Giovanni Giusto che, pur essendo in quota Lega, ha mostrato in più occasioni di essere anche un uomo di fiducia del sindaco. Che, come ha detto, terrà ancora per sè il referato alla Cultura e altre deleghe pesanti.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

