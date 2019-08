CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Giulio SapelliLe guerre commerciali su scala mondiale hanno sostituito le guerre militari? È un interrogativo che dobbiamo porci in forma non superficiale e contingente ma nella prospettiva di comprendere le trasformazioni in atto e quelle future del potere delle nazioni e insieme delle grandi imprese che modellano con le loro strategie gli stessi Stati e condizionano l'evolversi storico degli insediamenti umani.Quando gli Stati coinvolti in un confronto commerciale sono veri e propri continenti, come la Cina e gli Stati Uniti, linterrogativo...