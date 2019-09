CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Giulio Sapelli Il mondo del petrolio è di nuovo in subbuglio. Non solo perché il nuovo choc rischia di avere pesanti ricadute sui mercati, ma anche perché rischia di incidere in profondità su alcuni delicati equilibri sui quali fino ad oggi si è retta una parte del Medio Oriente. Gli impianti della compagnia petrolifera Saudi Aramco sono stati colpiti da droni aerei, e la responsabilità degli attentati è stata rivendicata dai ribelli filo-iraniani Houthi, che appartengono alla variante sciita dell'Islam zaidita, assai vicina agli...