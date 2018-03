CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Giulio Sapelli Gli Stati Uniti hanno esportato sicurezza e crescita economica nel corso di circa quarant'anni: quelli della guerra fredda con l'ex Unione Sovietica. Caduto il muro di Berlino gli americani sono stati gli alfieri della globalizzazione. Ma la globalizzazione è stata in larga parte un gioco di specchi. L' unica merce veramente globalizzata è stata la moneta e il capitale come flusso e non come investimento. Il fiume della finanza circolava e circola in un letto pieno di scogli, paracarri, dighe e tutto travolge inarrestabilmente...