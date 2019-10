Giuliana Coen Camerino, la R che rivoluzionò la moda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Fu una delle prime e maggiori esponenti del Made in Italy nel campo della moda prima ancora che questa espressione acquistasse un senso. Gianni Versace e Gianfranco Ferrè diventarono stilisti dopo aver lavorato con lei; anche le sorelle Fendi inventarono il loro marchio dopo aver gestito uno dei suoi negozi, conosciuti in tutto il mondo grazie a quella R declinata in più maniere che stava per Roberta. Roberta di Camerino.Lei in realtà, stilista della prima ora, imprenditrice di successo e rivoluzionaria nel campo della moda, non si chiamava...