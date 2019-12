«Giulia vulcano di energia» San Donà ancora incredula

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN DONA'Un vulcano. Di energia positiva. E' l'immagine utilizzata da tutti per descrivere Giulia Bincoletto, la 25enne morta nel tragico incidente di sabato sera mentre guidava la sua Citroen C3. Dagli amici di sempre e dai colleghi di lavoro. Ma anche dal papà Bruno, da mamma Valentina e dalla sorella Martina di 19 anni.A CHIESANUOVAUna famiglia molto unita, residente nella frazione di Chiesanuova, in via Bosco, ma anche molto conosciuta in tutta la città. In passato, infatti, i genitori di Giulia avevano gestito il bar Italia passando poi...