Giulia socievole, vivace e spensierata ma con un'infanzia difficile alle spalle

RAGAZZA SPENSIERATASocievole, vivace e spensierata, come è normale esserlo a 18 anni. Viene descritta così Giulia Zandarin, la 18enne morta ieri mattina dopo lo schianto della vettura su cui viaggiava insieme al fidanzato Alberto Antonello. A ricordarla non è solo lo zio di quest'ultimo, Gianni, ma anche Flavio Dal Mina, che con la sua famiglia abita proprio accanto alla casa della madre della ragazza, nella frazione di San Floriano a Castelfranco. Giulia viveva con il padre Alessandro lungo la stessa strada, via Postioma di San Floriano,...