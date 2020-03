MOMENTO FELICE

BELLUNO Senza mamma e papà ad ascoltarti mentre discuti la tesi. Senza spritz, brindisi, tartine e cannoli. Senza amici e parenti ad abbracciarti nel momento della proclamazione: dottoressa in Scienze e tecnologie alimentari. Giulia Della Vecchia, di Limana, si è laureata ieri via Skype, in una stanza messa a disposizione da Confindustria Belluno Dolomiti: la sala intitolata al pittore Pieretto Bianco, a Palazzo Reviviscar, si è così trasformata per un'ora in aula universitaria dell'Ateneo di Udine. Festa, poi, in sintonia con l'emergenza Covid-19, solo a casa.

ADDIO AL BANCHETTO

«Avevamo prenotato il buffet in un locale, a Udine, ovviamente disdetto tutto racconta il papà di Giulia, signor Walter originariamente dall'Università era arrivata la comunicazione che la cerimonia di laurea si sarebbe svolta a porte chiuse. Ma giovedì 5, di sera, annunciano a Giulia: laurea possibile solo via Skype». Ci sta il prudenziale cambio di rotta. A cui, però, vanno aggiunti due problemini non da poco che la laureanda deve risolversi. Tecnologia richiesta e tempistica. Ovvero l'appuntamento è confermato per lunedì 9, cioè ieri, in modalità che prevede la necessità di essere forniti di video proiettore con webcam.

I PROBLEMI

«L'Università mi ha chiesto di mettermi in collegamento con strumentazione adatta spiega Giulia, che compirà 23 anni il 29 marzo ma a Pieve di Limana, dove abito, non sempre c'è la connessione. Per fortuna papà, con la cortesia di Confindustria di Belluno, ha trovato la soluzione». E' Walter Della Vecchia a provare a risolvere: collabora con il Consorzio Cipa che, per gli industriali, si occupa di questioni ambientali. Si rivolge a chi conosce da anni: Giovanni Viel. «A lui e al direttore di Confindustria Belluno Dolomiti, Andrea Ferrazzi, va la mia riconoscenza, il mio grazie, perché senza la loro cortese ospitalità mia figlia avrebbe saltato la sessione di laurea». Tutto è andato per il meglio, obiettivo raggiunto in un periodo in cui collaborare fa rima con soluzione.

LA TESI

Giulia è contenta. «Ho preso 106 su 110, via Skype, i docenti hanno apprezzato il mio lavoro presentato su power point esprime la sua soddisfazione - con me, dentro la sala ad ascoltarmi, c'era solo mia cugina Elisa. Per precauzione anche mamma Paola e papà Walter non hanno potuto sentire la discussione. Ma va bene così, la sicurezza innanzitutto, stiamo alle regole più che possiamo». La tesi? «Riguarda il suo studio sull'effetto di una fibra dietetica (nome che non si può dire ndr) sulla tenacità della pasta cotta». Una passione quella per l'enogastronomia che è nata nella cucina di casa, sbocciata del tutto, successivamente, frequentando l' Istituto alberghiero di Longarone: «Mia mamma è bravissima a cucinare,la vedevo sfornare lasagne al ragù, preparare gnocchi di patate. Per non dire della sua specialità, cioè i dolci».

IL FUTURO

Giulia ora è un' esperta in controllo e qualità degli alimenti dal punto di vista microbiologico e anche per quel che riguarda la composizione dei diversi elementi. Due le strade che vede davanti, nel prossimo futuro. Intanto c'è la volontà di andare oltre la laurea triennale, puntando alla magistrale, sempre a Udine, nello stesso settore. Non manca alla ragazza di Limana la voglia di mettersi in gioco sul campo: «In questo periodo, con il Corona virus tutto è bloccato. Il mio sogno sarebbe quello di fare esperienza in un laboratorio chimico. Oppure lavorare in una industria alimentare. Certo dovrei mettere in conto che probabilmente dovrò spostarmi da Belluno. Per rimanere in zona punto all'ambito lattiero caseario, Chissà...». In realtà il top del top, a livello di lavoro, riguarda il Nucleo anti sofisticazione: «I Nas? E' la mia prima opzione, perchè riguarda insieme sia l'alimentazioen che la salute delle persone».

Daniela De Donà

