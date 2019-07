Giulia Lama, la donna perseguitata dai pittori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Pittrice eccelsa (con una incredibile scandalosa capacità di disegnare corpi nudi col carboncino, per i benpensanti dell'epoca) e poetessa veemente. Ma anche persona ostinata, libera, autonoma. Non di bell'aspetto, ragione che i suoi detrattori utilizzarono per giustificare il fatto che non si fosse sposata e non avesse avuto figli. Probabilmente lei stessa si vedeva brutta. Forse però tutte le pulsioni che Giulia Lama si attirò addosso finché fu in vita furono in gran parte dovute all'invidia e all'incomprensione verso una donna che in...