Giù l'ex scuola Monteverdi Anno zero per la sicurezza

MARGHERA L'immagine è quella che è: una ruspa che abbatte una mastodontica struttura di cemento armato. A un secondo e più lungimirante sguardo, però, quell'immagine (per qualcuno di salviniana memoria) svela ben altro: un vero e proprio anno zero per la logistica della sicurezza in città. La demolizione dell'ex scuola Monteverdi di via Ulloa, partita ieri su provvedimento urgente del Comune, chiude un capitolo e ne apre un altro. Edificio scolastico e sede dell'assessorato ieri, covo di sbandati e spacciatori oggi, domani nuova questura...