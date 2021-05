Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Non solo i grandi viaggi, non solo le mete da una o due settimane con in mezzo un volo aereo e lo sconfinamento. La voglia di vacanze coinvolge anche i viaggiatori che preferiscono staccare magari anche solo per un giorno. La testimonianza ancora una volta arriva dalle agenzie viaggi di Pordenone, che negli ultimi giorni stanno ricevendo molte richieste per delle trasferte di 24 ore. «Il primo obiettivo dei viaggiatori, in quel caso, sono le...