Gita con gli amici, si tuffa dal pedalò e non riemerge: annega un 23enne

DRAMMA IN MAREJESOLO Scherza con gli amici su un pedalò, si tuffa e non riemerge più. Gli amici lanciano l'allarme, scattano le ricerche e dopo molte ore il suo corpo senza vita viene recuperato il mattino successivo. Ferragosto tragico sulla spiaggia di Jesolo. La vittima è Elhadji Malick Diagne, 23 anni, di origine senegalese, residente con la famiglia a Ceggia in via San Francesco.GIORNATA AL MAREOperaio in un'azienda di Cessalto, in provincia di Treviso, il 23enne era arrivato a Jesolo assieme al fratello Ibra, di 27 anni, e ad altri...