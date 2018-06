GIRO DI VITE UDINE Giro di vite per frenare la microcriminalità e le attività

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIRO DI VITEUDINE Giro di vite per frenare la microcriminalità e le attività illecite nella delicata zona di Borgo Stazione e non solo. Il questore, Claudio Cracovia, ha infatti disposto controlli straordinari nelle giornate del 25, 26 e 27 giugno. Si è trattato di un monitoraggio specifico del territorio che ha visto impegnato non solo il personale della Questura del capoluogo friulano ma anche gli agenti del Reparto prevenzione crimine Veneto di Padova e gli agenti della Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale.Le attività di controllo...