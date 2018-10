CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Giovanni Tria traballa, ma non molla. Per ora. Le foto nel vertice di Palazzo Chigi mostrano il ministro sorridente accanto al presidente Conte e ai vice premier Salvini e Di Maio. Tutti «determinati», come ha detto il premier, verso gli obiettivi della manovra. Che però nemmeno ieri ha visto la luce. Tria in realtà appare sempre più isolato e indebolito. I grillini, nonostante ufficialmente dicano che «Tria deve restare al suo posto», chiusi i taccuini sparano a palle incatenate. Il ministro, è il ragionamento, ormai non è in grado...