Giovanni Giusto: «Il danno si può riparare facilmente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA «Al di là dello sfregio morale, il danno è riparabile facilmente, a patto che mani esperte intervengano immediatamente». Spiega così come intervenire sullo sfregio al leoncino il restauratore e consigliere comunale Giovanni Giusto. Da esperto, Giusto opera una distinzione: «Premesso che mi baso su quanto visto dalle foto, perché non sono ancora potuto recarmi lì, bisogna capire che tipo di vernice sia stata usata. Se è una sintetica e si asciuga velocemente, allora non entra in profondità e non passa la porosità della...