Giovanni DiamantiSi parla con insistenza di un'alleanza elettorale tra 5 Stelle e Pd in vista delle sfide regionali dei prossimi mesi.Una proposta che nasce dai dirigenti democratici, per ora rispedita al mittente dai partner grillini con l'eccezione dell'apertura di Di Maio in Umbria.Si tratta tuttavia di una prospettiva che, ne siamo certi, si ripresenterà in futuro. Per un motivo semplice: questo governo può sopravvivere solo se il proprio gradimento si mantiene su livelli accettabili nell'opinione pubblica. Se le regionali dei prossimi...