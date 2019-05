CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Giovanni DiamantiSi discute da anni ormai sul posizionamento e l'ideologia del MoVimento 5 Stelle, ma gli esperti sono ancora lontani dal trovarne una definizione definitiva e inattaccabile.Spesso accomunato alla sinistra nel periodo della sua fondazione, la sua fase espansiva l'ha avvicinato a nuovi elettorati, eterogenei e variabili, portandolo a un particolare feeling con elettori conservatori delusi dal centrodestra: non è un caso che il primo sindaco del MoVimento 5 Stelle sia stato eletto proprio in Veneto, in provincia di Vicenza, nel...