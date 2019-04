CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Giovanni DiamantiNon sono tempi facili per i moderati e i centristi d'Italia. Un tempo politicamente egemoni, in Italia sono oggi sempre più esclusi dall'arena politica. Non è moderato Salvini, né nei toni né nei contenuti: eppure, a lui guardano milioni di elettori che storicamente hanno dato fiducia a partiti moderati come Forza Italia di Silvio Berlusconi. Non è moderato il MoVimento 5 Stelle, che sull'antitesi nei confronti dei tradizionali partiti che guardavano al centro ha fondato negli ultimi anni il proprio successo. Forza Italia...