CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovanni Diamanti Nel vasto e fantasioso mondo della politica italiana c'è un leader che propone, una dopo l'altra, la diminuzione radicale del numero di parlamentari abbinata all'introduzione del vincolo di mandato per i parlamentari stessi, ovvero il principio per cui un parlamentare non può dissentire dall'opinione del proprio partito o gruppo, tantomeno può uscirne.Nelle intenzioni, la proposta potrebbe anche essere nobile: punta infatti ad arginare la deriva, globalmente diffusa ma molto italiana, dei cambi di casacca, del trasformismo...