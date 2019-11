CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Giovanni DiamantiLe manovre economiche sono da sempre la vera prova del nove di ogni governo. È l'economia che mostra la visione di società e di futuro delle varie forze politiche e, proprio per questo, evidenzia le differenze valoriali ed ideologiche tra partner di governo. Non sorprendono quindi le tensioni interne alla maggioranza: erano da mettere in conto. Ciò che invece ha oggettivamente indebolito molto le due principali forze di governo è stata la rovinosa campagna d'Umbria: un'operazione delicata, gestita con superficialità e...