Giovanni DiamantiLa nomina del doppio coordinatore per Forza Italia è una novità spiazzante che può essere letta in diversi modi.Il primo, è quello del cambiamento radicale della storia del partito: mai in tanti anni il Cavaliere si era spinto così in là nell'aprire a una successione.La seconda interpretazione è invece quella che rientra nella tradizione italiana del cambiare tutto per non cambiare nulla: nella diatriba sul futuro di Forza Italia tra l'anima moderata e liberale, rappresentata da Carfagna, e quella più conservatrice e...