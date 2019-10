CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovanni DiamantiIl Governo Conte-bis in questa fase iniziale non si è certo distinto per compattezza e unità d'intenti, ma d'altronde già le premesse iniziali andavano in questa direzione. Non siamo di fronte a un governo tra alleati, ma tra competitor che possono legarsi tra loro con accordi temporanei, caso per caso. Un'alleanza potenziale, non certo organica. Pur rappresentando un cambio di paradigma rispetto alla storia italiana dal 1994 in poi, non si tratta di una novità: dal Governo Monti in poi, l'estrema frammentazione elettorale...