Giovanni Diamanti I sondaggi sul Russia-gate confermano ciò che molti analisti si aspettavano: non c'è nessun crollo di Salvini e della Lega. Non basta un intrigo internazionale, peraltro ancora ben poco chiaro, a mettere in crisi una credibilità che il leader leghista si è costruito con anni di lavoro di posizionamento, attuando un rebranding totale del proprio partito. Il fenomeno Salvini non è nato dal nulla, e coincide con una rivoluzione nel posizionamento leghista iniziata nel 2014 con l'abbandono della vocazione localista e la...