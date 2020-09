LA GARA DEI PUPPARINI

VENEZIA È stata una vittoria annunciata, considerando una stagione remiera che li ha visti vincere di continuo. Luca Rigo e Giorgio Sabadin, entrambi diciannovenni ed ex studenti del liceo linguistico e scientifico, hanno vinto ieri la regata dei giovanissimi su pupparini a due remi. Primi classificati con il rosso, nella categoria delle future promesse del remo; 20.28.92 il loro tempo, col numero d'acqua 3. Seguiti dal rosa di Rocco Rumonato e Luca Venchierutti (20.33.78), dal verde di Filippo Vianello e Pier Filippo Carlon Ammendola (20.57.16), dal canarin di Alvise Conte ed Elia Folin (20.59.80), dal marron di Tommaso Rosan ed Alessandro Bergo (21.06.38), dal bianco di Filippo Zennaro e Sebastiano Cordella (21.11.04), dall'arancio di Nicolò Scarpa e Sebastiano Lombardo (21.17.58), dal celeste di Alberto Bortolan e Samuele Rinaldin (21.22.87) e per finire dal viola di Tommaso Chiozzotto ed Alessandro Bravin (22.05.32). Prima della partenza, la cavata, intorno alle 17, le imbarcazioni hanno avuto qualche problema iniziale di allineamento. Poi i pupparini sono partiti dal Bacino San Marco, davanti al pontile Actv della Biennale, proseguendo per un primo tratto fatto in corsia lungo il Canal Grande, Rialto (con giro del paletto all'altezza di Ca' Farsetti) fino all'arrivo davanti alla tribuna d'onore, a Ca' Foscari. Gara appassionante e non facile sin dalle prime battute, con equipaggi che, perfettamente sincronizzati, hanno dimostrato perizia nel fronteggiare le alte onde che facevano ballare non poco i pupparini, cercando di accedere ai primi posti con un'accelerazione. Il rosso si è portato subito in testa già dopo i primi minuti, seguito dal rosa. Riportando entrambi, fin dagli inizi della gara, un notevole distacco nei confronti delle altre imbarcazioni. Una gara correttissima. Che, dopo il giro del paletto, avrebbe potuto veder ribaltato il risultato. Quando cioè il rosa, cercando lo sprint finale, ha creato attimi di suspence con la perdita del remo del poppiere, prontamente ripreso. A quel punto il rosso ha alzato il remo, andando a vincere. A Rigo e Sabadin sono state consegnate, sul palco d'onore, le bandiere. Oltre alle maglie donate da due giocatrici dell'Umana Reyer. «Quella di quest'anno è stata per noi un'esperienza intensa il commento a caldo di Sabadin anche perché arrivata dopo una stagione fantastica». «Questa vittoria è merito del lungo allenamento fatto da soli. Da ogni regata si impara qualcosa di nuovo», ha detto Rigo. Le dediche sono state rivolte a mamme e nonne, rivolgendo un pensiero anche agli avversari del pupparino rosa. «Non ci eravamo accorti che avessero perso il remo. Sono stati avversari forti e temibili ha aggiunto Rigo che non ci hanno regalato la vittoria».

Marta Gasparon

